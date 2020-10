ترامب : أنا على ما يرام وأنتظر مناظرة بايدن الثانية

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بعد خروجه من المستشفى العسكري على ما يرام، مضيفًا أنه يتطلع لمناظرة المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020