ترامب : أنا على ما يرام وأنتظر مناظرة بايدن الثانية

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بعد خروجه من المستشفى العسكري على ما يرام، مضيفًا أنه يتطلع لمناظرة المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

وقال ترامب في تغريدتين: “أنا بأفضل حالٍ”، مضيفًا: “أتطلع للمناظرة التي ستنعقد مساء خميس الخامس عشر من أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة!”.

وكان ترامب قد خرج الاثنين من مستشفى في ضواحي واشنطن، حيث عولج لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وعاد لتلقي مزيد من العلاج في البيت الأبيض.

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