ترامب: جو بايدن يمتلك عقلية إجرامية أسوأ من هيلاري كلينتون 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سخر الرئيس دونالد ترامب من المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن قائلًا إنه أكثر شخص مملاً رآه في حياته، وفي نفس الوقت وصفه أيضًا بأنه يمتلك عقلية أسوأ من هيلاري كلينتون، على حد وصفه.

وقال ترامب عن بايدن: هذا هو أكثر إنسان رأيته مملًا، وهو يدير مشروعًا إجراميًا إلى جانب ابنه هانتر، مضيفًا: عائلة بايدن تجعل هيلاري كلينتون هاوية.

وأضاف عن هانتر بايدن تعليقًا عن تقارير الفساد المشبوهة وعلاقته مع شركة الطاقة الأوكرانية: هذا الرجل، هانتر بايدن، مكنسة كهربائية يمتص أطنانًا من الأموال الأجنبية، إنني أسميه المكنسة الكهربائية البشرية.

وتابع ترامب في خطابه الناري: إنهم أناس فاسدون، جو بايدن من طبقة سياسية فاشلة وفاسدة.

وجاء ذلك وسط هتافات وتصفيق من آلاف الأشخاص في الحشد المناصر للرئيس في نيفادا وقالوا هاتفين: احبسوهم، في إشارة الى بايدن وابنه.

فساد جو بايدن وهانتر

وكانت قد كشفت صحيفة نيويورك بوست دليلاً على أن جو بايدن كان يقوم بصفقات أعمال خارجية لصالح ابنه هانتر بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما.

وزُعم أنه تم العثور على رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بعملية استخبارات أجنبية في محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية، وأظهرت وجود اجتماع بين جو وفاديم بوزارسكي، مستشار شركة الغاز الأوكرانية التي عمل فيها هانتر كعضو في مجلس الإدارة، ومع ذلك تنفي الأطراف المعنية هذا الاجتماع.

وتُعد نيفادا الولاية المتأرجحة الوحيدة التي تميل نحو الديمقراطيين، ففي عام 2016 اختار 47.9% من الناخبين في الولاية كلينتون و 45.5% اختاروا ترامب.

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