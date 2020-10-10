ترامب ينظم أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا

المواطن - متابعة

أعلنت الحملة الانتخابية لـ دونالد ترامب، أن الرئيس سينظّم يوم الاثنين المقبل في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال طبيب الرئيس دونالد ترامب : إنه سيتمكن من العودة إلى المشاركة في الحياة العامة ابتداءً من يوم السبت، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما كشف طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي عن علامات ترامب الحيوية للمرة الأولى منذ إصابته، حيث أظهر أن النبض وضغط الدم ومستوى الأكسجين في الدم ضمن المستويات الطبيعية.

وكانت نبضات قلب دونالد ترامب 69 نبضة في الدقيقة، وهو معدل جيد بالنسبة لعمره، ومعدل الضغط 127/ 81، كما أن مستوى الأكسجين في دمه كان من 96 إلى 98% وهو ضمن المعدل الطبيعي، ومن الغريب أن الإفصاح عن صحة الرئيس لم تتضمن درجة حرارة الجسم.

ترامب ينظم تجمعات حاشدة:

وقال ترامب في مقابلة مساء أمس الخميس: إنه يعتزم تنظيم تجمع حاشد يوم السبت في فلوريدا، وآخر يوم الأحد في ولاية بنسلفانيا.

ويأتي ذلك رغم اعترافه لمضيف شبكة فوكس نيوز شون هانيتي في مقابلة عبر الهاتف يوم الخميس أن نتائج اختبار فيروس كوفيد-19 الأخيرة كانت إيجابية، ولم يُظهر اختبار بعد أنه بات سلبيًّا، وهو الأمر الذي يثير المخاوف من كون ترامب مُعديًا وخطرًا على من حوله.

وفي المقابلة التي استمرت 30 دقيقة، سُمع الرئيس الأمريكي وهو يسعل مرتين، وفي إحدى المرات كتم خط الهاتف الخاص به حتى لا يُسمع.

وفي الوقت نفسه يعتقد معظم العلماء أن الإصابة بالفيروس تستلزم عدم الاختلاط بالناس لمدة 10 أيام بعد ظهور الأعراض في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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