ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد وادي دجلة

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الزمالك مُهددًا بخسارة المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد تعادله أمس الخميس ضد نادي وادي دجلة بدون أهداف في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري موسم 2019/2020.

ولم ينجح فريق الزمالك في استثمار أي من الفرص التي سنحت له، ليتعادل بدون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وأصبح رصيد الزمالك بعد التعادل 65 نقطة في المركز الثاني بينما أصبح رصيد وادي دجلة 35 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول أندية الدوري المصري.

فوز بيراميدز على الأهلي يُهدد الزمالك في ترتيب الدوري المصري

ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، حيث إذا نجح في الفوز على الأهلي بعد غدٍ الأحد في الجولة الثالثة والثلاثين، فسوف يصعد للمركز الثاني على حساب فريق الزمالك.

وستكون المباراة المقبلة لفريق الزمالك في الجولة الـ33 من الدوري ضد نادي حرس الحدود يوم الاثنين المقبل، حيث سيسعى الزمالك للفوز بها لضمان تواجده في المركز الثاني.

جدير بالذكر أن نادي المقاولون العرب ضمن إنهاء الموسم في الدوري المصري موسم 2019/2020 بالمركز الرابع، حيث يملك حاليًا 52 نقطة من 31 جولة خاضها في بطولة الدوري.

أما ناديا مصر وطنطا فهبطا رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية المصري، بسبب احتلال كل منهما للمركزين السابع عشر والثامن عشر على الترتيب في جدول الدوري المصري.

4 فرق تُصارع على البقاء

وسيصارع كل من حرس الحدود ووادي دجلة وطلائع الجيش والجونة على البقاء في الدوري المصري، بسبب تقارب مراكز كل منهم في ترتيب الدوري المصري، حيث ستكون آخر جولتين بمثابة صراع قوي ليبقى 3 فرق منهم في الدوري الممتاز ويهبط فريق واحد لدوري الدرجة الثانية رفقة ناديي مصر وطنطا.

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