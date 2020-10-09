‎الرئيسية
الرياضة العالمية
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد وادي دجلة
المباراة أُقيمت بالجولة الـ32

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد وادي دجلة

2020/10/09
الساعة 5:33 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
0
طباعة
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد وادي دجلة مباراة الزمالك ووادي دجلة
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 فوز بيراميدز على الأهلي يُهدد الزمالك في ترتيب الدوري المصري
2 4 فرق تُصارع على البقاء

أصبح نادي الزمالك مُهددًا بخسارة المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد تعادله أمس الخميس ضد نادي وادي دجلة بدون أهداف في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري موسم 2019/2020.

ولم ينجح فريق الزمالك في استثمار أي من الفرص التي سنحت له، ليتعادل بدون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وأصبح رصيد الزمالك بعد التعادل 65 نقطة في المركز الثاني بينما أصبح رصيد وادي دجلة 35 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول أندية الدوري المصري.

فوز بيراميدز على الأهلي يُهدد الزمالك في ترتيب الدوري المصري

ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، حيث إذا نجح في الفوز على الأهلي بعد غدٍ الأحد في الجولة الثالثة والثلاثين، فسوف يصعد للمركز الثاني على حساب فريق الزمالك.

وستكون المباراة المقبلة لفريق الزمالك في الجولة الـ33 من الدوري ضد نادي حرس الحدود يوم الاثنين المقبل، حيث سيسعى الزمالك للفوز بها لضمان تواجده في المركز الثاني.

جدير بالذكر أن نادي المقاولون العرب ضمن إنهاء الموسم في الدوري المصري موسم 2019/2020 بالمركز الرابع، حيث يملك حاليًا 52 نقطة من 31 جولة خاضها في بطولة الدوري.

أما ناديا مصر وطنطا فهبطا رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية المصري، بسبب احتلال كل منهما للمركزين السابع عشر والثامن عشر على الترتيب في جدول الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري
مباراة الزمالك ووادي دجلة

4 فرق تُصارع على البقاء

وسيصارع كل من حرس الحدود ووادي دجلة وطلائع الجيش والجونة على البقاء في الدوري المصري، بسبب تقارب مراكز كل منهم في ترتيب الدوري المصري، حيث ستكون آخر جولتين بمثابة صراع قوي ليبقى 3 فرق منهم في الدوري الممتاز ويهبط فريق واحد لدوري الدرجة الثانية رفقة ناديي مصر وطنطا.


ذات صلة :
  • حقيقة خطف فتيات وأطفال في الإسكندرية
    •
  • هل يُخطط طارق كيال لمغادرة الأهلي ؟
    •
  • مؤامرة لخطف حاكمة ميشيغان الأمريكية
    •
  • هذه العوامل تدعم أسعار الذهب
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :