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تركي آل الشيخ يعود إلى الرياض الجمعة أو السبت
بعد رحلته العلاجية في الولايات المتحدة

تركي آل الشيخ يعود إلى الرياض الجمعة أو السبت

2020/10/23
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تركي آل الشيخ يعود إلى الرياض الجمعة أو السبت
المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أنه سيعود يوم الجمعة أو السبت القادم إلى الرياض بعد رحلته العلاجية.

وبدأ تركي آل الشيخ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر.

ومن المعروف أن تركي آل الشيخ أجرى مؤخرًا عمليتين جراحيتين، وهو يقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

وانهالت التهاني من المسؤولين والمواطنين على المستشار آل الشيخ ، متمنين له الصحة ودوام العافية والعودة للوطن بسلام.


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