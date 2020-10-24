تسريبات لـ تفاصيل مفاوضات الهلال مع يحيى الشهري

المواطن - محمد سمعه

أصبح يحيى الشهري، لاعب الفريق الكروي الأول بـ النصر، قريبًا من مغادرة أصفر العاصمة، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وسرّب الإعلامي والناقد الرياضي وليد الصيعري كواليس من مفاوضات الهلال مع الشهري لضمه بعد فسخ عقده رسميًّا مع النصر.

مدرب الهلال يطلب ضم يحيى الشهري:

وكتب الصيعري عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “قبل فترة أحد لاعبي الهلال أبلغ رازفان لوشيسكو بأن اللاعب الشهري سيكون خارج حسابات النصر، فطلب المدرب الروماني من الإدارة التعاقد معه وانتظرت إدارة الأزرق الشهري لكنه لم يحصل على المخالصة حتى الآن”.

وكانت تقارير صحافية قالت: إن إدارة النصر تراجعت عن منح يحيى الشهري مخالصة مالية، حيث تستعد لإشراكه في المباريات بالفترة المقبلة.

النصر أراد التخلص من الشهري لضم نجم القادسية:

وأضافت التقارير أن “النصر يريد مقايضة الشهري بلاعب نادي القادسية عبدالمحسن القحطاني لقطع طريق انتقال اللاعب للزعيم، إلا أن صاحب الـ30 عامًا يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية”.

وتابعت التقارير: “الشهري اشترط على إدارة العالمي إما الاستمرار مع الفريق أو توقيع مخالصة مالية، بجانب حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ قيمتها 8.5 مليون ريال”.

7 سنوات بقميص نادي النصر:

وانضم الشهري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صيف عام 2013، قادمًا من الاتفاق، ولعب بقميص العالمي 179 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 25 هدفًا، وصنع 31 آخرين.

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