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تشوبو موتينج يضع بصمته الأولى مع بايرن ميونخ سريعًا
تألق في مباراة دورين بـ كأس ألمانيا وسجل هدفين

تشوبو موتينج يضع بصمته الأولى مع بايرن ميونخ سريعًا

2020/10/16
الساعة 11:49 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تشوبو موتينج يضع بصمته الأولى مع بايرن ميونخ سريعًا
المواطن - محمد سمعه
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1 أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ودورين
2 أحداث الشوط الثاني

نجح اللاعب الكاميروني تشوبو موتينج في وضع بصمته سريعًا مع نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد أن قاد الفريق للعبور إلى الدور الثاني بـ كأس ألمانيا على حساب فريق دورين.

وتمكن تشوبو موتينج المنضم حديثًا للفريق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية من تسجيل هدفين لـ البايرن في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثية دون رد.

أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ودورين

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بضغط هجومي من قبل لاعبي البايرن، الذين قاتلوا لإحراز الهدف الأول في شباك دورين.

وبالفعل تمكن تشوبو موتينج من إحراز الهدف الأول للفريق البافاري بالدقيقة الرابعة والعشرين بطريقة جميلة.

وفي الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول، أضاف بايرن ميونخ الهدف الثاني عبر نجمه توماس مولر من ركلة جزاء.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، كثف البايرن من محاولاته الهجومية وذلك أملًا في إضافة الهدف الثالث في المباراة، حيث تمكن تشوبو موتينج من إضافة ثاني أهدافه مع البايرن والثالث لفريقه باللقاء عند حلول الدقيقة الخامسة والسبعين.

وكان المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونخ، قرر إراحة مجموعة من اللاعبين الألمان الدوليين بجانب المحترفين، وذلك بسبب عودتهم المتأخرة للفريق من المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم.

جدير بالذكر أن تشوبو موتينج، كان انضم إلى فريق بايرن ميونخ قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2020.

تشوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ

مباراة بايرن ميونخ ودورين
مولر في جانب من المباراة

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