تصرف من إدارة النصر يُحدد مصير أيمن يحيى

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير إخبارية عن التصرف الذي قامت به إدارة نادي النصر تجاه اللاعب أيمن يحيى نجم العالمي الشاب، وذلك بعد أن تردد مؤخرًا أنه بات قريبًا من الرحيل عن العالمي.

وحول هذا الأمر قال الناقد الرياضي والإعلامي متعب بن عبدالله عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي قامت بشراء منزل خاص للاعب أيمن يحيى، مما يشير إلى اقترابه من البقاء مع النصر.

إشادة بتصرف إدارة النصر

وأبدت جماهير العالمي رضاها التام على تصرف إدارة صفوان السويكت، خاصة أنهم اعترضوا على الأنباء التي وردت بأن المدرب البرتغالي روي فيتوريا سوف يستغني عنه.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر تعرض لهجوم شديد من قبل جماهير العالمي والنقاد الرياضيين خلال الفترة الأخيرة.

القحطاني طالب بالإبقاء على أيمن يحيى

وجاء الهجوم بسبب رغبة فيتوريا التفريط في اللاعب أيمن يحيى موهبة العالمي الشابة، حيث قال عنه الإعلامي أحمد القحطاني عبر حسابه في “تويتر” : “أيمن يحيى مهاجم واعد، ولاعب طرف مهاري قوي، وأحد الحلول المميزة في النصر.. يحتاج في هذه المرحلة العمرية للثقة في قدراته وتطويرها ومنحه فرصة المشاركة في المباريات”.

وأضاف القحطاني: ” إن صح خبر إعارته لأحد الأندية، فهو عبث فني واضح، وخلل في رؤية واقع ومستقبل العالمي”. أما الناقد الرياضي عادل الملحم فقال عبر “تويتر” : “هناك من يتحدث عن إعارة الرائع أيمن يحيى والإبقاء على عبدالرحمن الدوسري وعبدالعزيز الدوسري، إن صحت هذه الأخبار فهذه أم المصائب”.

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