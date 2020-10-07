تعاقدات بالجملة في نادي الجبلين

المواطن - عارف السويدي - حائل

أنهت إدارة الجبلين بقيادة رئيس النادي فايز حمد المعجل، إجراءات توقيع العقود مع صفقات جديدة من اللاعبين انضموا للنادي قادمين من فرق أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

3 صفقات لنادي الجبلين

ووقع النادي مع سلطان الشمري وسلطان الغنيمان قادمين من نادي الباطن، وكذلك تم التوقيع مؤخرًا مع اللاعب ناصر الصيعري من نادي النهضة.

تأتي هذه التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة بداية الموسم الرياضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

كما قدمت إدارة النادي شكرها لرجال الأعمال والأعضاء الفاعلين بدعم الفئات السنية.

“البُني” يُنهي موسمه سابعًا في الدرجة الأولى

وكان “البُني” نجح في إنهاء موسم 2019/2020 بـ دوري الدرجة الأولى في المركز السابع برصيد 57 نقطة.

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