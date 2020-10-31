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تعرف على محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا.. غدًا

تعرف على محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا.. غدًا

2020/10/31
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعرف على محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا.. غدًا
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الإعلام عن محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020.

ويتحدث خلال المؤتمر كل من محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.

ويناقش المؤتمر الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، وتطورات الموجة الثانية من الفيروس، والتحليل البياني بالمملكة للحالات الحرجة والوفيات.

كما يناقش المؤتمر الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة، كذلك استفسارات 937، وإحصائيات الحالات والخدمات الصحية محليا، والتحديثات الأمنية الخاصة والمتعلقة بفيروس كورونا.


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