تعرّف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

اشتد الصراع بين خمسة لاعبين على لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021، وذلك بعد مرور خمس جولات من البطولة حتى الآن.

ويتنافس كل من الإنجليزي دومينيك كالفيرت لاعب إيفرتون والكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام والمصري محمد صلاح نجم ليفربول والإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام ومواطنه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي على لقب الهداف.

هدافو الدوري الإنجليزي حاليًا

وسجل كالفيرت 7 أهداف مع إيفرتون حتى الآن، ومثله سجل مين سو 7 أهداف وسجل محمد صلاح 6 أهداف، أما كل من هاري كين وجيمي فاردي فأحرزا خمسة أهداف.

وكانت مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج انطلقت من أول أمس السبت، حيث تعادل ليفربول مع إيفرتون بثنائية لكل فريق، بينما تعادل تشيلسي مع ساوثهامبتون بثلاثية لكل فريق، أما مانشستر سيتي ففاز على آرسنال بهدف نظيف وفاز مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف.

نتائج مباريات الأحد في البريميرليج

وفي مباريات الأمس من الدوري الإنجليزي، تعادل شيفيلد يونايتد مع فريق فولهام بهدف لكل فريق، بينما تعادل كريستال بالاس مع نادي برايتون بهدف لكل فريق، وتعادل توتنهام هوتسبير مع ويست هام يونايتد بثلاثية لكل فريق أما أستون فيلا ففاز على ليستر سيتي بهدف دون رد.

وكان فريق ليفربول تُوج بلقب البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه، منذ انطلاق الدوري بهذا المسمى موسم 1991/1992 حيث جاء الريدز في المركز الأول وحل مانشستر سيتي ثانيًا.

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