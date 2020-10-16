تعليق ابن زنان الغريب بسبب حكام الجولة الأولى من الدوري

المواطن - محمد سمعه

علّق عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي السابق بـ نادي النصر تعليقًا غريبًا على حكام الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي” موسم 2020/2021.

أسماء حكام الجولة الأولى من الدوري

واستقرت لجنة الحكام بـ اتحاد القدم على تعيين سلطان الحربي لإدارة مباراة الهلال والعين، خالد الطريس لمباراة الباطن والأهلي، ماجد الشمراني لإدارة مباراة النصر والفتح، تركي الخضير لإدارة مباراة الاتحاد والاتفاق، محمد الهويش لإدارة مباراة الشباب وأبها، فيصل البلوي لإدارة مباراة التعاون والفيصلي، خالد صلوي لإدارة مباراة الوحدة والقادسية، شكري الحنفوش لإدارة مباراة ضمك والرائد” وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل معلقًا على اختيار الحكام بسخرية: “أهلًا بالزين، أهلًا أهلًا ، من أول جولة”.

الهلال الأكثر تتويجًا

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج في موسم 2019/2020 بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك بعد منافسة شرسة مع نادي النصر.

ويُعد الهلال الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 لقبًا، ويأتي في المركز الثاني نادي النصر برصيد تسع بطولات.

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