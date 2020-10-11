تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري تمهيداً لـ حدث جوهري

المواطن - الرياض

اعلنت السوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الأحد، تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق.

وسيتم تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري ابتداءً من اليوم الأحد 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م، وذلك لجلسة تداول واحدة.

وقالت تداول، في بيان لها، إن ذلك جاء بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الإثنين.

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