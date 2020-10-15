تعليق ساخر من المريسل حول أنباء رحيل حمدالله

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل ردًّا ساخرًا على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول اقتراب المغربي عبدالرزاق حمدالله من الرحيل عن نادي النصر.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “اللاعب المغربي الأسبوع اللي جاي بيفسخ عقده وبيروح لهم، أنت اصرف اللي عندك وجدد مع نجومك، بعدين تعال احكي، يا حرااااام”.

وكان شقيق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، أثار قلق جماهير النصر، وذلك بعد أن نشر رسالة عبر حسابه في الإنستجرام متحدثًا عن موعد رحيل شقيقه عن العالمي.

شقيق حمدالله يُثير قلق جماهير النصر:

وكتب شقيق لاعب النصر عبر “الإنستجرام” قائلًا: “هناك احتمال أنه سيغادر النصر في الأسبوع القادم”.

سبب أزمة اللاعب مع النصر:

وفي وقت سابق، تفاجأ عشاق نادي النصر، بخبر صادم وهو تهديد المهاجم المغربي، لإدارة نادي النصر بفسخ عقده مع الفريق؛ وذلك بسبب عدم تسلم رواتبه المتأخرة.

وكان وكيل النجم المغربي أرسل مجموعة من الرسائل عبر الإنترنت لإدارة النصر، وأبلغها بأن موكله له رواتب متأخرة لم يحصل عليها بجانب أن الرد سيكون الإنذار بفسخ العقد كما حدث مع الأهلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس وفقًا لـ الزميلة” الرياضية”.

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