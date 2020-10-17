تعليق مثير من الذايدي بعد إلغاء هدف لـ الهلال ضد العين

المواطن - محمد سمعه

علّق الناقد الرياضي والإعلامي محمد الذايدي تعليقًا غريبًا، وذلك بعد إلغاء هدف لنادي الهلال ضد العين في مباراة الفريقين اليوم السبت بـ الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وقال الذايدي عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “عجيب هدف هلالي ملغي، يا فتاح يا عليم، بدينا”.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم نجح المدافع علي البليهي في إحراز الهدف الأول لـ الأزرق بالدقيقة الخمسين.

سبب غياب سلمان الفرج عن لقاء الهلال والعين:

وغاب سلمان الفرج نجم الزعيم عن مباراة العين، حيث ذكر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله الحنيان أن سلمان الفرج غاب عن مباراة العين بسبب عدم الجاهزية الكاملة، بينما ضمت قائمة الهلال اللاعب السوري عمر خربين وفواز الطريس المنضم حديثًا للأزرق قادمًا من الاتفاق.

وكان فريق الهلال، أنهى مساء أمس الجمعة، استعداداته لمباراته ضد نظيره العين في بداية مشواره بمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم على الجوانب الفنية، حيث اشتمل على تدريبات تكنيكية وتكتيكية، وتطبيق جمل فنية، وذلك وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

مدالله العليان يغيب عن مباريات الزعيم للإصابة:

وأشار النادي إلى أن نجمه مدالله العليان خضع لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لإصابة في وتر القدم، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

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