تعليم حائل يحقق بشكوى تسريب بيانات سرية خاصة بالمعلمات

المواطن - عارف السويدي - حائل

وجه مدير تعليم حائل بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في شكوى تسريب بيانات معلمات عبر مواقع التواصل.

وقالت إدارة تعليم حائل في بيان لها : إشارة لما يتم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول نشر بيانات بعض المعلمات من منطقة حائل، تؤكد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل؛ أنها لم تنشر أية بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة، حيث رصدت الإدارة تداول تلك البيانات، واتضح أنها ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الموضوع، ومحاسبة المتسبب فيه، ومنع تكرار ذلك مستقبلاً، كما تؤكد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل على أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.

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