تغريدة الدويش المثيرة عن إعلام الهلال بعد احتجاج النصر

المواطن - محمد سمعه

تسبب الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش في إثارة الجدل، وذلك بعد كتابته تغريدة مثيرة للجدل عن إعلام الهلال؛ بسبب تقدم النصر باحتجاج للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي بيرسبوليس الإيراني.

الدويش ينتقد إعلام الهلال :

وكتب الدويش منذ قليل عبر حسابه في “تويتر” : “إعلام الأزرق، الإعلام النصراوي حسب رأيكم، أشغل جمهور النصر بالاحتجاج، وأيضًا أنتم أشغلتم جماهير الأزرق بـ النصر”.

وفي وقت سابق، اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا أراح به مجلس إدارة نادي النصر وذلك حول احتجاجه الذي تقدم به مؤخرًا ضد نادي بيرسبوليس الإيراني.

وكان العالمي تقدم بالاحتجاج ضد بيرسبوليس؛ وذلك بسبب عدم أهلية مشاركة بعض من لاعبي الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020.

قرار جديد من الاتحاد الآسيوي مُطمئن لـ النصر :

وقرر الاتحاد الآسيوي منع 2 من لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري من النظر في الاحتجاج وهما الإيراني جاهانغير باغلاري رئيس اللجنة ونائبه القطري سلمان الأنصاري وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط”، حيث جاءت هذه الخطوة حرصًا على وجود الشفافية الكاملة عندما يقدم العالمي استئنافًا جديدًا بعد رفض احتجاجه.

وتابعت الصحيفة أن الكوري الجنوبي ليم دونغ هو من سيرأس الاستئناف عندما يتقدم النصر به، وسيكون معه في اللجنة 3 أعضاء بواقع واحد من باكستان والثاني من فيتنام والثالث من ماليزيا.

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