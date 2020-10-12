قرار من الاتحاد الآسيوي يُطمئن النصر حول احتجاجه

المواطن - محمد سمعه

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا أراح به مجلس إدارة نادي النصر وذلك حول احتجاجه الذي تقدم به مؤخرًا ضد نادي بيرسبوليس الإيراني.

وكان العالمي تقدم بالاحتجاج ضد بيرسبوليس وذلك بسبب عدم أهلية مشاركة بعض من لاعبي الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020.

تفاصيل قرار الاتحاد الآسيوي المطمئن لـ النصر

وقرر الاتحاد الآسيوي منع 2 من لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري من النظر في الاحتجاج وهما الإيراني جاهانغير باغلاري رئيس اللجنة ونائبه القطري سلمان الأنصاري وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط” حيث جاءت هذه الخطوة حرصًا على وجود الشفافية الكاملة عندما يقدم العالمي استئنافًا جديدًا بعد رفض احتجاجه.

وتابعت الصحيفة أن الكوري الجنوبي ليم دونغ هو من سيرأس الاستئناف عندما يتقدم النصر به وسيكون معه في اللجنة 3 أعضاء بواقع واحد من باكستان والثاني من فيتنام والثالث من ماليزيا.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على بيان النصر الذي أكد من خلاله أنه يُلمح لتصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الدولية “كاس”.

الفيفا يتحرك بعد احتجاج العالمي

وحول الاحتجاج، علّق القانوني الرياضي أحمد الأمير عن وجود تحرك من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بعد رفض احتجاج العالمي يوم الجمعة الماضية حيث قال عبر حسابه في “تويتر” :“الفيفا يُخاطب الاتحاد الإيراني ويطلب مستندات تسجيل لاعبين بيرسبوليس”.

وكان الاتحاد القاري رفض التعليق على بيان النصر، بعد رد اعتراضه، حيث قدم العالمي احتجاجه بسبب عدم أهلية مشاركة بعض من لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا بعد استئنافها يوم 14 سبتمبر الماضي.

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