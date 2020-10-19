تغريدة لرئيس الجبلين تثير الجدل

المواطن - عارف السويدي - حائل

لم يتوقع الشارع الحائلي أن يرى تغريدة من رئيس نادي الجبلين فايز حمود المعجل قبل بداية دوري الأمير محمد بن سلمان بأيام قليلة قدم فيها استقالته من رئاسة النادي.

وغرد المعجل عبر بحسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: إنه “نظراً للظروف العائلية والعملية أود الاعتذار وتقديم استقالتي عن رئاسة نادي الحبلين“ .

من جهة اعتبر محبو نادي الجبلين بأنها صدمة في الوسط الرياضي بحائل خاصة مع الجهود المميزة والاستقرار الإداري والفني وجلب العديد من اللاعبين .

من جهة أكدت مصادر بأن المحاولات جاريه لثني رئيس النادي والعدول عن قرار تقديم الاستقالة بشكل رسمي .

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