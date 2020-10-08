تفاصيل الأزمة الكبيرة بين جوليانو والنصر

المواطن - محمد سمعه

ازدادت الأزمة مؤخرًا وبشكل واضح بين البرازيلي جوليانو وناديه السابق، نادي النصر، وذلك بعد أن أعلن يوم 29 سبتمبر الماضي رحيله عن العالمي.

وكشفت صحيفة FANATIK عن تفاصيل الأزمة الكبرى بين اللاعب البرازيلي ونادي النصر، حيث أكدت أن المشكلة ستكشف تفاصيل مفاجئة بجانب الحديث عن فتح تفاصيل لحسابات شخصية بين اللاعب وناديه، بعدما أعرب النصر عن نيته تقديم شكوى إلى الفيفا بعد رحيل لاعبه البرازيلي.

تعليق وكيل أعمال نجم النصر السابق

وعلّق فيليبي ري وكيل أعمال جوليانو على تصرف نادي النصر قائلًا بأنه لا يملك أي تعليق حاليًا ولكنه سيُصدر بيانًا تفصيليًا عن الأمر في الأيام القادمة.

سبب رحيل جوليانو عن النصر

وكان اللاعب البرازيلي رحل عن النصر بفسخ العقد نتيجة عدم تسلم راتب شهرين من إدارة صفوان السويكت.

وانضم جوليانو لـ نادي اسطنبول باشاك شهير التركي بعد فسخ عقده مع نادي النصر.

يذكر أن اللاعب البرازيلي كان انضم إلى النصر قادمًا من فريق فنربخشة التركي بعام 2018.

وبعد رحيل اللاعب البرازيلي، أبدى الإعلامي الرياضي بتال القوس، رأيه وتعليقه على ظاهرة فسخ اللاعبي لعقودهم مع أنديتهم في السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وقال القوس: “نعرف أن الحكومة تهتم بالرياضة والأندية وتدعم هذا القطاع كأكثر الحكومات في العالم.. قدمت مشكورة الكثير وما زالت وتسعى لأكثر، ولكن من المسؤول عن ضياع هذه الأموال والتسبب في فسخ العقود من طرف واحد وعدم الاستفادة من بيع العقود أو اللاعبين ؟”.

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