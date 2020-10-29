تفاصيل جديدة بشأن إصابة نيمار

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير صحافية، تفاصيل جديدة بشأن الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد إسطنبول باشاك شهير التركي.

إصابة نيمار

وأشارت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الخميس، إلى أن إصابة نيمار في عضلة الفخذ الأيسر ستبعده لأيام قليلة عن مباريات فريقه باريس سان جيرمان.

وأضاف: “اللاعب البرازيلي لن يشارك في المباراتين القادمتين أمام نانت في الدوري يوم السبت المقبل، ولن يلحق أيضًا برحلة السفر إلى ألمانيا لمواجهة لايبزيج يوم الأربعاء في الجولة الثالثة بدوري الأبطال”.

تفاصيل جديدة بشأن الإصابة

ومن جانبها، فجرت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية مفاجأة بأنه بدأ يشعر بآلام إصابته العضلية أثناء عملية الإحماء على ملعب “فاتح تيريم” قبل مباراة باشاك شهير، ما يستبعد فرضية إصابته أثناء اللقاء.

وتابعت: “مهاجم برشلونة السابق يتمنى ألا تكون إصابته قوية كما شعر بها عند مطالبته بالخروج من الملعب بعد 26 دقيقة فقط، اللاعب البرازيلي أراد الخروج لشعوره بالخطر والخوف، وتجنبًا لتفاقم الإصابة العضلية”.

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