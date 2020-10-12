تفاصيل مشكلة الأهلي مع دجانيني ودي سوزا وبلايلي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني النادي الأهلي من أزمات عديدة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، حيث طالب الثلاثي دجانيني تافاريس وجوزيف دي سوزا ويوسف بلايلي بفسخ عقدهم مع الراقي.

تفاصيل مشكلة الأهلي مع الثلاثي:

وتحدث رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، عن هذه الأزمة قائلًا: “من أول أسبوع لي في الإدارة تسلمت خطابات طلب فسخ عقود بداية من دجانيني وبعدها دي سوزا وبلايلي.. موقفنا قوي جدًّا في قضية دجانيني”.

وتابع مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “تواصلنا مع بلايلي وعملنا كل شيء لكي نجهز لعودته.. أعطيناه ثلاثة خيارات وموقفه ضعيف وبدأ اللاعب يبحث عن حلول”.

واختتم تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: “لم نلغِ عقد سوزا وهو يأخذ 4 مليون يورو في السنة.. هذا الموسم الأخير له تبقى في عقده 8 شهور فقط.. جدولنا له الدفعة وهو كان صعب جدًّا في التعامل.. تفاجأنا بطلب فسخ العقد”.

الراقي يُعاني:

ويُعاني الراقي من عدم الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على أداء الفريق الأول لكرة القدم، وتسبب في غيابه عن منصات التتويج منذ 4 سنوات، كما أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري بصعوبة.

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