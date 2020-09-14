دي سوزا يوقع لـ بشكتاش رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بشكتاش التركي، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع نجم فريق الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

🎙 Yeni transferimiz Josef de Souza, açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/MTRIAlYLfU — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2020

دي سوزا في بشكتاش:

ونشر نادي بشكتاش التركي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورًا للاعب البرازيلي أثناء توقيعه عقود انضمامه إلى الفريق دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

وكشفت تقارير صحافية تركية تفاصيل التعاقد، حيث أكدت أن جوزيف دي سوزا وقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي على عقد لمدة عامين، مقابل 1.6 مليون يورو سنويًّا.

المستحقات المالية تُفجر أزمة:

وتلقى النادي الأهلي صدمة خلال الأيام الماضية، بعدما قام لاعبه البرازيلي بفسخ تعاقده رسميًّا، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية لمدة تزيد عن الـ3 أشهر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دي سوزا مع الأهلي:

وغاب اللاعب البرازيلي عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرًا، بسبب خضوعه لعملية الزائدة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي تعرض له خلال تواجده في بلاده.

وكان اللاعب البرازيلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صيف عام 2019 قادمًا من فنربخشة التركي، وخاض معه 41 مباراة، ونجح في تسجيل هدف وصنع 6 آخرين.







شارك الخبر