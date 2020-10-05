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تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الوحدة لضم الصقور
لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الوحدة لضم الصقور

2020/10/05
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الوحدة لضم الصقور فواز الصقور
المواطن - مروة نبيل
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1 الأهلي يستهدف ضم الصقور:
1.1 الراقي يسعى لتدعيم صفوفه:

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع إدارة الوحدة من أجل الحصول على خدمات فواز الصقور؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يستهدف ضم الصقور:

وتسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، لشراء المدة المتبقية في عقد فواز الصقور، وعرضت على نظيرتها في الوحدة الحصول على خدمات سعيد المولد مقابل انتقال نجم فرسان مكة إلى الراقي.

ورفضت إدارة نادي الوحدة هذا الأمر، حيث اشترطت الحصول على مبلغ مالي فقط من أجل الموافقة على رحيل فواز الصقور، على أن يكون انتقال سعيد المولد كصفقة منفصلة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

واقترب الصقور من الدخول في الفترة الحرة والتي تُتيح له بالانتقال إلى أي ناد دون الحصول على موافقه ناديه الأصلي في يناير المقبل، وأبدى استعداده للرحيل عن الوحدة والانتقال إلى الراقي، خاصة أن فرسان مكة لا يمانع بيع عقده.

 

نجم نادي الوحدة فواز الصقور
فواز الصقور

الراقي يسعى لتدعيم صفوفه:

وتسعى إدارة الراقي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي

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