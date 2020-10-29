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تفكير بالسماح لحضور الجماهير نهائي كأس الملك بنسبة 40%
المباراة ستُقام بين الهلال والنصر

تفكير بالسماح لحضور الجماهير نهائي كأس الملك بنسبة 40%

2020/10/29
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفكير بالسماح لحضور الجماهير نهائي كأس الملك بنسبة 40% كأس خادم الحرمين الشريفين
المواطن - محمد سمعه
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1 الهلال والنصر في تحدٍّ جديد في النهائي:
2 الموعد المتوقع لـ نهائي كأس الملك 2020:

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مباراة الهلال ضد النصر، المقرر إقامتها في نهائي كأس الملك لموسم 2019/ 2020.

وكشف الإعلامي أحمد العجلان تطورات جديدة عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قال عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “علمت (الجزيرة) أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة تصل إلى 40% لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر”.

الهلال والنصر في تحدٍّ جديد في النهائي:

وكان الهلال عبر إلى نهائي كأس الملك، وذلك بعد تخطيه عقبة فريق أبها بثنائية نظيفة، بينما تأهل النصر إلى الدور النهائي بعد الفوز على النادي الأهلي أول أمس الثلاثاء بثنائية مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي.

الموعد المتوقع لـ نهائي كأس الملك 2020:

ومن المتوقع أن يكون نهائي كأس الملك 2020، بين الهلال والنصر في آخر 14 يومًا من شهر نوفمبر المقبل، حيث سبق أن أكدت صحيفة “الرياضية” أن الموعد المبدئي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون يوم السبت 28 نوفمبر المقبل.

كذلك ستكون القناة الرياضية السعودية هي الناقل لـ مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة المقبلة.


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