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تكليف ناصر الدغيثر بإدارة شؤون القادسية
تم قبول استقالة محمد الزامل

تكليف ناصر الدغيثر بإدارة شؤون القادسية

2020/10/14
الساعة 6:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تكليف ناصر الدغيثر بإدارة شؤون القادسية ناصر الدغيثر
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الدغيثر يترأس القادسية
1.1 استقالة مساعد الزامل

كلف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس نادي القادسية ناصر الدغيثر بإدارة شؤون النادي خلال الفترة الحالية.

الدغيثر يترأس القادسية

ووافق وزير الرياضة، اليوم الأربعاء، على استقالة مساعد الزامل برئاسة مجلس إدارة نادي القادسية وتكليف ناصر الدغيثر لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ونشر حساب نادي القادسية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لرئيس مجلس الإدارة المستقيل، الزامل مكتوب عليها “كفيت ووفيت”، فيما كتب على صورة الدغيثر “خير خلف لخير سلف”.

 

نادي القادسية
الدغيثر

استقالة مساعد الزامل

وتقدم مساعد الزامل مؤخرًا باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة، حيث يشغل المنصب منذ عام 2018، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019، قبل أن يهبط إلى الدرجة الأولى.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني ليخطف بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين، ليعلن الزامل استقالته.

 

القادسية
الزامل

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