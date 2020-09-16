الزامل: لم يكن هدفنا الصعود والقادسية ضمن الـ5 الكبار

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس نادي القادسية مساعد الزامل أنه فريقه ضمن الـ5 أندية الكبار في السعودية خاصة أنه سبق وتوج بالبطولة الآسيوية، مشددًا في الوقت ذاته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة.

القادسية إلى دوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز في دوري الدرجة الأولى.

وعلق الزامل قائلًا: “كانت الضغوط كبيرة في البداية، والفريق كان يهبط والدوري قوي، ولكن كان لدينا خطة واضحة وعزيمة واستراتيجية واضحة لن نتنازل عنها، وعملنا هذه السنة عمل 4 سنوات، تجهيز فريق شرس يلعب كرة بطريقة احترافية لم يكن هدفنا مجرد الصعود بل بناء فريق يعيدنا إلى مكان الطبيعي”.

تطوير الفئات السنية

وتابع: “قمنا بضم عناصر جيدة وطورنا الفئات السنية والبنية التحتية وجهزنا معسكرات تخدم النادي 30 أو 40 سنة، كان تركيزنا على أكثر من أمر، كان هدفنا الرئيسي البناء والهدف الثاني الصعود وتجهيز النادي لكل الأمور في المستقبل سواء خصخصة أو الحوكمة، جميع فرق القادسية في الممتاز”.

وأضاف: “لدينا أفضل 15 لاعبًا سعوديًا في الدوري بجميع المراكز، ولدينا لاعبون في المنتخبات ومن أصحاب إمكانيات عالية، ومع إضافة لاعبين أجانب سيكون الفريق له شكل والقادسية يحب يلعب مع الفرق اللي تفتح الملعب، ولدينا استراتيجية واضحة وخطة عمل، خاصة أننا فريق كبير مطالب دائمًا بالفوز”.

الفريق ضمن الـ5 الكبار في السعودية

وواصل الزامل تصريحاته قائلًا: “من أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف والأقل خسارة في الملعب، وراحت علينا ثلاث نقاط من خارج الملعب أمام النهضة بعدما تم سحب النقاط بعد شهر، واليوم القادسية فعليًا في المركز الأول، التعادلات أثرت على مركزنا نظرًا لإصابة 6 لاعبين أساسيين”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “القادسية أول نادي حقق بطولة آسيا، وهو ضمن الخمس الأندية الكبار، معظم الفرق نحترمها ونقدرها ولكن فريقنا له تاريخ وحقق البطولة القارية، ونحن يهمنا العمل الاحترافي لدينا قبل العاطفة .. وبعقلانية”.

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