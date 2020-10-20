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توصية أمريكية قوية بضرورة ارتداء الأقنعة في وسائل المواصلات
تقلل من مخاطر عدوى فيروس كورونا

توصية أمريكية قوية بضرورة ارتداء الأقنعة في وسائل المواصلات

2020/10/20
الساعة 5:50 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, أخبار كورونا, العالم
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توصية أمريكية قوية بضرورة ارتداء الأقنعة في وسائل المواصلات
المواطن - ترجمة : عمر رأفت
العناوين الفرعية إخفاء
1 الأقنعة من أجل الحماية
2 محاولات لتحقيق التباعد الاجتماعي
3 عدد حالات كورونا في أمريكا

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات قوية بضرورة ارتداء الأقنعة على متن الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تلك التوصيات القوية تأتي في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا خاصة في وسائل التنقل.

الأقنعة من أجل الحماية

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن ارتداء القناع في وسائل المواصلات سيحمي الأمريكيين من خطر الوباء وسيمكنهم من السفر بأمان أكثر وتطالب شركات الطيران ومعظم أنظمة النقل العام والمطارات الأمريكية بالفعل من جميع الركاب والعاملين ارتداء الأقنعة.

محاولات لتحقيق التباعد الاجتماعي

ومع ذلك، منعت إدارة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي محاولات إنشاء تفويضات فيدرالية تجعل ارتداء الكمامت أثناء ركوب وسائل التنقل أمرًا ضروريًا وقابل للتنفيذ.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن التباعد الاجتماعي قد يكون صعبًا إن لم يكن مستحيلًا في الحافلات والرحلات.

وأضاف المركز أنه يجب على مشغلي وسائل النقل التأكد من أن جميع الركاب والموظفين يرتدون أقنعة طوال مدة السفر، ويجب أن يقدموا معلومات إلى الأشخاص الذين يشترون التذاكر أو يحجزون وسيلة النقل بطريقة أخرى بشأن الحاجة إلى ارتداء الأقنعة، وكذلك توفير الكمامات حيثما أمكن ذلك.

عدد حالات كورونا في أمريكا

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحالات في الارتفاع في الولايات المتحدة، حيث يتم تسجيل الآلاف من المصابين يوميًا.

وتحتل أمريكا المركز الأول على مستوى العالم فيما يتعلق بإصابات ووفيات كوفيد 19 حيث بلغ إجمالي عدد الحالات 8.26 ملايين بعد إضافة 64 ألف حالة في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 220 ألفًا بزيادة 517 عن يوم أمس.

صحيفة ديلي ميل


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