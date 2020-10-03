تويتر يُحذر من تمني الموت للرئيس ترامب

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض
أعلنت شركة “تويتر” أن التغريدات التي تأمل وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ثبتت إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، تنتهك سياستها وسيتم حذفها.
وقال فريق الاتصالات في تويتر: “لا يُسمح بالتغريدات التي تتمنى أو تأمل الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض المميت ضد أي شخص”.
وأضاف تويتر، أن التغريدات التي تنتهك هذه السياسة يجب إزالتها، وذلك بدون تعليق الحساب تلقائيًا.
ويأتي هذا الإجراء للتقليل من المحتوى السلبي الضار، والتي من المحتمل أن تسبب ضررًا كبيرًا في العالم الحقيقي.
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