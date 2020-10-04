جامعة الملك خالد تحتفل غدًا باليوم العالمي للمعلم

المواطن - حسن عسيري - أبها

تنظم كلية التربية في جامعة الملك خالد، برعاية رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح يوم غد الاثنين، احتفالًا باليوم العالمي للمعلم عن طريق شبكة الإنترنت، تحت عنوان “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصور جديد للمستقبل”، وذلك بالشراكة مع الجمعية السعودية العلمية للمعلم “جسم”، وذلك الساعة العاشرة صباحًا على الرابط الإلكتروني: هنا

وأوضح عميد كلية التربية في جامعة الملك خالد، الدكتور ثابت آل كحلان، أن اليوم العالمي للمعلم يأتي ليلفت الانتباه إلى الحاجة لرفع مكانة مهنة التعليم، ليس لأجل المعلم والمتعلم فقط، بل لأجل المجتمع والمستقبل والجيل القادم، لافتًا إلى أهمية عنوان الاحتفال الذي يجسد دور المعلم في ظل ظروف المرحلة الحالية.

وأكد آل كحلان أن كلية التربية تشارك كل عام في الاحتفاء بهذا اليوم تقديرًا وعرفانًا بمكانة المعلم التي ورد تعظيمها وتشريفها في ديننا الحنيف وإيمانا بالرسالة العظيمة التي يقدمها المعلم للمجتمع.

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