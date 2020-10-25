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جامعة تبوك توقع عقد خدمات لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية في ‫السياحة والضيافة
توفر فرصًا لتدريب الطلاب المتميزين وابتعاثهم إلى هونغ كونغ

جامعة تبوك توقع عقد خدمات لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية في ‫السياحة والضيافة

2020/10/25
الساعة 9:56 مساءً
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جامعة تبوك توقع عقد خدمات لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية في ‫السياحة والضيافة
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

وقّعت ‫جامعة تبوك عقد خدمات مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك، إحدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم في مجالي السياحة والفنادق؛ بهدف استحداث خمسة برامج أكاديمية ومهنية في مجالي ‫السياحة والضيافة.

ويأتي أبرز أوجه التعاون بين الجامعتين من خلال استحداث برامج أكاديمية ومهنية مبنية على دراسة سوق العمل المحلي المشتمل على دبلوم إدارة السياحة، ودبلوم إدارة الضيافة، ودبلوم إدارة الأغذية والمشروبات، وبكالوريوس إدارة الأغذية والمشروبات، وبرنامج التجسير في إدارة السياحة والضيافة.

كما تعمل هذه الشراكة على إرسال أعضاء هيئة تدريس زائرين من جامعة هونغ كونغ، وتوفير فرص لتدريب الطلاب المتميزين وابتعاثهم؛ بالإضافة إلى التنسيق المشترك لتجهيز البنية التحتية الخاصة بكلية السياحة والضيافة على أحدث المعاير العالمية.

يذكر أنّ جامعة تبوك تسعى إلى الإسهام في تأهيل الكفاءات تأهيلًا فنيًّا وعمليًّا وتطويرها لتلبية حاجات قطاع السياحة والفنادق وفق مفاهيم علمية حديثة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مجالي السياحة والفندقة والنهوض بالقطاع السياحي في المملكة وتحقيق التوازن بين التنمية المادية والبشرية في مجالي السياحة والفندقة، إضافة إلى دعم القطاع السياحي وتنميته في المملكة.

 


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