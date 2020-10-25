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جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين والمعلمات

جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين والمعلمات

2020/10/25
الساعة 10:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين والمعلمات جامعة نجران
المواطن - نجران

دعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نحران أمس، المعلمين والمعلمات للتسجيل في المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية عبر الرابط التالي: training.nu.edu.sa .

وتشتمل الدورات التدريبية التي ستنفذ غداً وتستمر لمدة ثلاثة أيام على برامح تدريبية في ” مهارات تعديل السلوك الطلابي”، ودورة ” مهارات المعلم الرقمي”.

وتهدف هذه الدورات إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تعديل السلوك الطلابي، وعلى تطبيق التعلّم الرقمي بنجاح.


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