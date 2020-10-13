جدة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة وأبها الأقل

المواطن - الرياض

نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، قائمة بأعلى درجات حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم حيث تصدرت جدة بـ 42.8 درجة مئوية.

كما نشر المسند بياناً بأعلى وأقل درجات حرارة في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت جدة أعلى درجة حرارة تجاوزت 42 درجة مئوية، بينما سجلت أبها أقل درجة حرارة بـ 13.3 درجة مئوية.

كما توقع المسند أن تتشكل بعض السحب المتفرقة والممطرة فوق أجزاء من جبال السروات في كل من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد ناحية والطائف .. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة .

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