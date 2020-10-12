جدة تواصل رصد وتطبيق عقوبات مخالفي أنظمة كورونا

المواطن - محمد داوود - جدة

جددت محافظة جدة تحذيراتها لمخالفي أنظمة مكافحة كورونا، إذ أوضحت في تغريدة لها اليوم الاثنين أنه إنفاذًا لأمر المقام السامي وبمتابعة من المحافظ الأمير مشعل بن ماجد تواصل الجهات المختصة بالمحافظة أعمالها برصد وتطبيق عقوبات الحد من التجمعات ومخالفة التدابير الاحترازية لمنع عودة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

مخالفو التدابير الاحترازية:

وأرفقت محافظة جدة في التغريدة لائحة الغرامات والعقوبات المترتبة لمخالفي التدابير الاحترازية لكورونا والضوابط التي يجب تطبيقها واتباعها للوقاية من الفيروس.

الكمامة والتباعد الاجتماعي:

من جانبه، دعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور مروان محمد في تصريحات لـ”المواطن“، جميع أفراد المجتمع بتفهم تحديات المرحلة، وأن أي نجاح لخطط مواجهة كورونا يحسب لأفراد المجتمع من خلال اتباعهم النصائح وتطبيقهم الاشتراطات الصحية، والتي من أهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، ومن هذا المنطلق، فإن دور أفراد المجتمع يتضاعف مع تحديات كورونا وليس العكس.

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