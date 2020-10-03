جزيرة النورس وجهة سياحية مثالية في جدة

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي العمل في مشروع تطوير جزيرة النورس والذي سيتم تطويره من قبل المستثمر الحالي للموقع مجموعة فقيه للسياحة والترفيه (ترفيه فقيه).
فكرة مشروع جزيرة النورس
وتعتبر جزيرة النورس ضمن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 وفقًا لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، وذلك من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية وزيادة عدد الممارسين للرياضة.
وتم تغيير فكرة المشروع من شاليهات فندقية يتم تشغيلها عن طريق شركة موفنبيك العالمية إلى مشروع عام يستقبل كافة رواد الواجهة البحرية من سكان وزوار مدينة جدة ويستهدف أن يكون وجهة سياحية مثالية في مدينة جدة.
الربط مع الواجهة البحرية
وسيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية ويمتد المشروع على طول جزيرة النورس بممشى بعرض ٢٥ متر وبطول يتجاوز ٢٠٠٠ م للاتجاهين، وتطل عليه العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية والفنية.
كما يحتوي المشروع بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي المميزة والمناسبة لمختلف الأذواق على صالة للسينما ومرسى للقوارب مع صالات متعددة الأغراض وشاطئ خاص بالسيدات مع نادي صحي، بالإضافة إلى منطقة الألعاب مع توفير فعاليات ترفيهية متعددة تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية.
وسيتم تشغيل مطاعمه ومرافقة عن طريق مطاعم امتياز عالمية وشركات تشغيل عالمية ومحلية ويدعم على وجه الخصوص المواهب الوطنية ورواد الأعمال السعوديين لتوفير البيئة المناسبة لإبراز الموهبة السعودية ودعمها.