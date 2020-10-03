جزيرة النورس وجهة سياحية مثالية في جدة

المواطن - الرياض

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي العمل في مشروع تطوير جزيرة النورس والذي سيتم تطويره من قبل المستثمر الحالي للموقع مجموعة فقيه للسياحة والترفيه (ترفيه فقيه).

وتعتبر جزيرة النورس ضمن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 وفقًا لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، وذلك من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية وزيادة عدد الممارسين للرياضة.

وتم تغيير فكرة المشروع من شاليهات فندقية يتم تشغيلها عن طريق شركة موفنبيك العالمية إلى مشروع عام يستقبل كافة رواد الواجهة البحرية من سكان وزوار مدينة جدة ويستهدف أن يكون وجهة سياحية مثالية في مدينة جدة.