جستنيه: كان لي دور كبير في تتويج الاتحاد بالآسيوية مرتين

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي عدنان جستنيه أنه لعب دورًا كبيرًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرتين، مشددًا على أنه كان متواجدًا في جميع إنجازات العميد مع 6 إدارات.

جستنيه يؤكد دوره الكبير في تتويج الاتحاد الآسيوي

وقال جستنيه: “نعم كان لي دور كبير في تحقيق الاتحاد بطولة آسيا مرتين دون إنكار لجهود آنذاك منصور البلوي والداعم والباز والجهازين الإداري والفني واللاعبين والجمهور والإعلام الاتحادي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كما كان لي دور كبير في حصول المنتشري على جائزة أفضل لاعب آسيوي وكل إنجاز اتحادي مع 6 إدارات.. شاء من شاء وأبى من أبى”.

جستنيه: الإنجازات كفيلة بالحديث عنك

وأضاف: “أعلم أن الحديث عن الذات ممل وغير مرغوب فيه، كما أنه ليس من عادتي الحديث عن نفسي وعما قدمت، لقناعتي أن إنجازاتك وسيرتك العملية كفيلة بالحديث عنك ومن كانوا شهود عصر لكل المراحل هم من سوف ينصفوك ناهيك عن التاريخ بأحداثه لن يخذلك، ولولا السؤال الموجه لي لما تطرقت لذلك”.

وواصل: “ومع ردود الفعل التي اطلعت عليها عبر تغريدات سواء كانت مقدرة لجهودي أو مستكثرة تقول كلمة حق أو جاحدة أو ليس لديها معلومات أو أشخاص مختلفين معي لأسباب لها صلة بميولاتهم لأنديتهم ولأرائي الصريحة والجريئة فإنني احترمها جميعًا على أنها حفزتني للكتابة عن كل تلك الحقبة مع الإدارات الست ورصدها في كتاب”.

العميد بطل آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد توج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين في 2004 و2005، وشارك في بطولة كأس العالم للأندية، وظهر بمستوى مميز قبل أن يتراجع مستواه في المواسم الأخيرة.

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