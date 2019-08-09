الاتحاد الأكثر تسجيلًا في آسيا

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأكثر تسجيلًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حتى الآن برصيد 15 هدفًا، بالتساوي مع فريقي الوحدة الإماراتي وشانجهاي الصيني.
ويأتي بعد ذلك في قائمة الأكثر تسجيلًا بالآسيوية، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع فريقي شاندونج الصيني والزوراء العراقي.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في الفوز على ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويسعى لتكرار فوزه في الإياب؛ وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
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الحب ديالي
ما زال تحدي أمام الجمهوري …….
ولكن يالأتحاد مازلت موجود انت وجمهورك ولكن ما
بيدكم تسجل هداف
Security Professor: Mohammad Ayed Ahmad Jaradat
رسالة الى كل ارهابي
لا تعبر عن عجزك بقتل الفرحة في قلوبنا نحن اخوتك فلا داع لتهدينا من خلا وسائلك القذرة نحن نعلم من انت تستغل طيبتنا
نحن اخوة ولن نخسر بعضنا البعض
ان هذه الفرحة انتصارا لعجزك وهذه البطولة ما هي الا تتويجا لاصحاب الايادي البيضاء الذين عززو الثقة فينا وقد منحونا ثثتكم بان الفوز لا يات الا من خلال التدريبات لقد حصدنا هذا الفوز بفضل كل جهودهم وارتقينا بمحبتهم لقد طوقونا بالفرحة ورسمو لنا بان الفشل ما هو الا محاولة للعاجزين لا تحزن ان فشلت ولكن حاول الصمود والصعود الى القمة