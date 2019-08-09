الاتحاد الأكثر تسجيلًا في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأكثر تسجيلًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حتى الآن برصيد 15 هدفًا، بالتساوي مع فريقي الوحدة الإماراتي وشانجهاي الصيني.

ويأتي بعد ذلك في قائمة الأكثر تسجيلًا بالآسيوية، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع فريقي شاندونج الصيني والزوراء العراقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في الفوز على ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويسعى لتكرار فوزه في الإياب؛ وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.