الاتحاد الأكثر تسجيلًا في آسيا
بعد إحرازه 15 هدفًا

الاتحاد الأكثر تسجيلًا في آسيا

2019/08/09
الساعة 1:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأكثر تسجيلًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حتى الآن برصيد 15 هدفًا، بالتساوي مع فريقي الوحدة الإماراتي وشانجهاي الصيني.

ويأتي بعد ذلك في قائمة الأكثر تسجيلًا بالآسيوية، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع فريقي شاندونج الصيني والزوراء العراقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في الفوز على ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويسعى لتكرار فوزه في الإياب؛ وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.



2 مشاراكات

  1. الحب ديالي

    ما زال تحدي أمام الجمهوري …….

    ولكن يالأتحاد مازلت موجود انت وجمهورك ولكن ما

    بيدكم تسجل هداف

    ‎رد

  2. Security Professor: Mohammad Ayed Ahmad Jaradat

    رسالة الى كل ارهابي

    لا تعبر عن عجزك بقتل الفرحة في قلوبنا نحن اخوتك فلا داع لتهدينا من خلا وسائلك القذرة نحن نعلم من انت تستغل طيبتنا
    نحن اخوة ولن نخسر بعضنا البعض
    ان هذه الفرحة انتصارا لعجزك وهذه البطولة ما هي الا تتويجا لاصحاب الايادي البيضاء الذين عززو الثقة فينا وقد منحونا ثثتكم بان الفوز لا يات الا من خلال التدريبات لقد حصدنا هذا الفوز بفضل كل جهودهم وارتقينا بمحبتهم لقد طوقونا بالفرحة ورسمو لنا بان الفشل ما هو الا محاولة للعاجزين لا تحزن ان فشلت ولكن حاول الصمود والصعود الى القمة

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم