جماهير الأهلي تُحدد ثاني صفقة لفريقها من النصر

المواطن - محمد سمعه

وجّه جمهور النادي الأهلي عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، رسالة مهمة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة بضرورة التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفية.

ودشن جمهور الراقي عبر “تويتر” وسم “بيتروس مطلب أهلاوي” في إشارة منهم إلى رغبتهم في رؤية نجم النصر، البرازيلي بيتروس لاعبًا في صفوف الراقي مع السوري عمر السومة والألماني ماركو مارين.

جماهير الأهلي تُرحب بانضمام بيتروس للراقي:

وأكد جمهور الراقي على أن انضمام بيتروس للنادي، سيزيد من قوة خط الوسط، كما سيكون البديل المثالي للبرازيلي جوزيف دي سوزا المنضم حديثًا لنادي بيشكتاش التركي.

وفي وقت سابق، رد اللاعب البرازيلي عبر خاصية Story في حسابه بـ الإنستجرام نافيًا تمامًا اقترابه من مغادرة النصر.

وقال اللاعب البرازيلي لجماهير العالمي باللغة العربية: “مشجعي العالمي، الإشاعات التي يتم تداولها عن مغادرتي النصر جميعها غير صحيحة، لدي عقد بمدة سنتين وسنكون سعداء معًا، بمساعدتكم ودعمكم سنقاتل من أجل النصر لتحقيق الإنجازات وإسعادكم.. أحبكم”.

جماهير الراقي ترغب في ضم أمرابط لفريقها:

جدير بالذكر أن جمهور الأهلي كان طلب من إدارة الراقي ضم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر، قبل التفكير في ضم بيتروس.

شارك الخبر