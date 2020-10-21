جماهير النصر تشكر عبدالعزيز الجبرين

المواطن - مروة نبيل

دشنت جماهير النصر هاشتاقًا يحمل اسم شكرًا عبدالعزيز الجبرين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتقديم الشكر والإشادة بما قدمه اللاعب مع العالمي.

الجبرين في الاتحاد

ووقعت إدارة نادي النصر وقعت مخالصة مالية بالأمس مع الجبرين بعد خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أنه لم يُشارك بشكل مستمر تحت قيادته.

وتألق الجبرين صاحب الـ30 عامًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على مدار 5 سنوات، حيث انضم إليه عام 2014 قادمًا من صفوف الرائد، وذلك بعد منافسة قوية بين العالمي والهلال.

ووصل عبدالعزيز الجبرين إلى جدة، مساء أمس، ووقع على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين، وسط طموحات بالظهور بشكل مميز مع العميد ومساعدته على تحسين النتائج.

شكرًا عبدالعزيز الجبرين

وبات هاشتاق عبدالعزيز الجبرين ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وتفاعل معه عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف، وقال: “كل التوفيق لك في مشوارك الجديد ..ما قصرت وشكرًا من القلب على ما قدمته خلال مسيرتك مع العالمي”.

وكتب المتحدث باسم النصر سابقًا، عبدالله بن زنان: “شكرًا من القلب أيها النجم المبدع قدمت الكثير لناديك وجمهوره تعاملت معك شخصيًا داخل النادي ووجدتك قمة الرقي والأخلاق.. تمنيت بقاءك في ناديك العالمي ولكنها الأقدار التي لا نملك معها سوى الصبر، حفظك الرحمن وسدد خطاك أينما كنت”.

وعلق الإعلامي محمد الحذيفي قائلًا: “الكابتن عبدالعزيز الجبرين حكاية حب كبيرة مع العالمي بدأت بالتحدي .. وانتهت بالطموح راح يكون له بصمة كبيرة مع الاتحاد بالتوفيق يا بطل”، وكتبت “لطيفة”: “شكرًا على ما قدمته للنصر وسوف تبقى محل تقدير جماهير النصر أتمنى لك التوفيق في مشوارك القادم”.

وقال حساب يحمل اسم “شوق”: ” شكرًا لك يا بطل مثلت النصر خير تمثيل حينما أحتاجك الفريق كنت أنت السد المقاتل للفريق وبقاء الشعار عاليًا جمهور النصر لن ينساك الله يوفقك أينما ذهبت”.

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