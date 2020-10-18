جماهير الهلال ترد على تغريدة سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعه

ردت جماهير نادي الهلال على تغريدة اللاعب سلمان الفرج التي كتبها، وذلك عقب فوز الزعيم الصعب على نادي العين أمس السبت في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سلمان الفرج كتب عبر حسابه في “تويتر” : “ألف مبروك يا زعماء أول 3 نقاط في مشوارنا بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين”.

وعلى الفور ردت جماهير الأزرق مطالبة سلمان الفرج بتجديد عقده مع الزعيم وعدم الانتقال إلى النصر، وذلك لتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات مع أزرق العاصمة.

تطورات جديدة حول مصير سلمان الفرج

وفي الفترة الماضية، شهدت مفاوضات نادي الهلال مع قائده سلمان الفرج تطورًا جديدًا لتجديد العقد الذي كان تم تأجيله بالفترة الماضية، وذلك بسبب التركيز على التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وكان النصر اهتم بضم الفرج، وذلك في حال تأكد رحيله الرسمي عن الزعيم بالفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي والإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه في “تويتر” إن المايسترو الفرج سيبقى قائدًا لـ الهلال لمدة 3 مواسم قادمة في مسيرته، مضيفًا أن اللاعب قرر البقاء للتتويج بمزيد من البطولات مع الزعيم.

بماذا رد الفرج على نجم الهلال السابق ؟

يذكر أن الفرج كان ظهر مع ياسر القحطاني نجم الزعيم السابق في مقطع فيديو، ورفض من خلاله إصدار أي تأكيدات على بقائه مع الهلال، مما أثار الجدل مؤخرًا حول إمكانية انضمامه لنادي النصر الذي أغراه بإعطائه شارة القيادة، وراتبًا سنويًا قدره 10 ملايين ريال.

وكان ياسر القحطاني سأل الفرج قائلًا له: “دايم إن شاء الله معنا؟”، ليرد الفرج: “قول إن شاء الله وما عليك”.

شارك الخبر