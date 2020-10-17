حالات كورونا الجديدة تواصل الصعود في روسيا 14922 إصابة و279 وفاة

لا تزال حالات كورونا الجديدة في روسيا تسجل ارتفاعًا ملحوظًا حيث أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 279 حالة وفاة جديدة، و14922 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

أعلى معدل حالات كورونا الجديدة

وكانت روسيا سجلت أعلى معدل يومي أمس الجمعة حيث تجاوزت حالات كورونا الجديدة 15 ألفًا للمرة الأولى منذ انتشار الجائحة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و384235 مصاباً، وبلغ إجمالي الوفيات 24002 حتى الآن.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 8617 شخصاً، ما يرفع حصيلة المتعافين في مختلف أنحاء روسيا إلى مليون و65199 منذ بدء تفشي الوباء.

تصنيع لقاح كورونا في روسيا

هذا ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشاملة بنهاية الشهر المقبل، وقد بدأت العمل على إعداد القوائم للفئات التي ستكون لها الأولية في التطعيم.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في تصريح أمس الجمعة، إن المنتجين والمصنعين للقاح الروسي يعملون على توفير اللقاح بكميات تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وسجلت روسيا معدل وفيات منخفضاً، مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل، إلا أنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

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