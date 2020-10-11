حساب المواطن الدفعة الـ 35.. إيداع 1.8 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث باسم حساب المواطن سلطان القحطاني تفاصيل الدعم للدفعة الـ 35 استحقاق شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح القحطاني أنه تم إيداع 1.8 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

وتابع متحدث حساب المواطن، أنه تم إيداع 82.3 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر.

وأضافت أنه يمكن حساب الدعم المستحق للمستفيد من خلال حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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