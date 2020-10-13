حقيقة تفاوض الاتحاد مع عمر هوساوي

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن رحيل عمر هوساوي من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ والانضمام إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد لم يفاوض عمر هوساوي

وأنهى المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب الجدل المثار حول التعاقد مع عمر هوساوي رسميًا، مؤكدًا أن العميد لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب النصراوي.

وقال لإذاعة “يو إف إم”: “وكيل أعماله صرح بأنه لا توجد مفاوضات، وأريد أن أوضح أمرًا، بعض جماهير الاتحاد انقسمت بين مؤيد ومعارض، أقول لهم الإدارة عندما تنهي صفقة سنعلنها، حتى الآن لا يوجد مفاوضات واللاعب حتى الآن نصراوي، لم نتواصل معه”.

أنباء عن اتفاق الاتحاد وهوساوي

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اتفقت مع عمر هوساوي على تمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد قابل للتمديد، بعدما أنهى عقده بالتراضي مع نادي النصر.

وأضافت مصادر لـ”الرياضية”: “رأى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، أن فرص مشاركته في الموسم المقبل ستتضاءل بوجود الرباعي عبد الله مادو، علي لاجامي، عبد الإله العمري والبرازيلي مايكون”.

وتابعت: “الاتحاديون عرضوا مئة ألف ريال راتبًا شهريًّا للاعب، فيما طلب وكيله مبلغ السقف الأعلى للاعبين المحليين، ولا يبدو الرقم حائلًا دون الاتفاق بين الجانبين، إذ يعتقد أنهما سيصلان إلى اتفاق تام في الساعات المقبلة”.

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