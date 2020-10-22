حقيقة رحيل شاموسكا عن الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم البرازيلي بريكليس شاموسكا بالرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لتدريب الوصل الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

شاموسكا مستمر

وأكدت تقارير صحافية إماراتية خلال الساعات الماضية، على اقتراب شاموسكا صاحب الـ55 عامًا، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، خلفًا لمدربه الروماني ريجيكامب.

وقال: “أنا سعيد جدًا، لأن العمل الذي نؤديه في الفيصلي وصل إلى الرياضيين خارج السعودية، وكمدرب سعيد بأن هناك اهتمامًا ومتابعة لعملي، وبكل صراحة في الوقت الراهن أرغب في التركيز على مهامي داخل الفيصلي”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: “لدينا موسم نطمح من خلاله إلى تحقيق أهداف عديدة، وبالنسبة لعرض الوصل الإماراتي فهو عرض حقيقي وصحيح، ولكن لدي عقد مع الفيصلي وأنا أحترمه والتواصل في المفاوضات كان بين الناديين”.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

وقاد شاموسكا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لاحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي 2019/ 2020.

وبدأ الفيصلي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل مع التعاون، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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