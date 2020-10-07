حقيقة مخالفة النصر للقانون في قضية المواليد

المواطن - محمد سمعه

رد القانوني الرياضي أحمد الأمير الباحث في اللوائح الرياضية على حقيقة مخالفة النصر للقانون بسبب مشاركة بعض من اللاعبين المواليد مع الفريق الكروي الأول بالعالمي مؤخرًا.

ويلعب في قائمة العالمي كل من عبد الفتاح آدم وأيمن يحيى ومختار علي وهم 3 لاعبين من المواليد، بينما تنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم على ضرورة وجود لاعب واحد فقط من المواليد.

النصر لم يرتكب أي مخالفة قانونية

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن أصفر العاصمة لم يرتكب أي مخالفة في قيد ثلاثي المواليد كما أن مشاركتهم مع الفريق قانونية بنسبة 100%.

وأكد الأمير على أن مشاركة أيمن يحيى ومختار علي وعبدالفتاح آدم قانونية كونهم يحملون جواز السفر السعودي، وبالتالي تم قيدهم في القائمة المحلية والقارية لـ نادي النصر.

وكان العالمي تعرض لانتقادات بخصوص الحصول على استثناء لقيد 3 لاعبين بقائمتيه المحلية والقارية.

الاتحاد الآسيوي رفض شكوى الأهلي ضد العالمي

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان رفض شكوى الأهلي، مؤكدًا على صحة مشاركة لاعبي المواليد في العالمي وفقًا للمادة 59.

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