قانوني يكشف تفاصيل مطالبة الأهلي باستبعاد النصر آسيويًّا

المواطن - محمد سمعه

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، الباحث في لوائح الفيفا، عن تفاصيل شكوى الأهلي ومطالبته باستبعاد النصر من دوري أبطال آسيا بعد إشراكه للاعبين مواليد في مباراة الفريقين بدور الثمانية من البطولة الآسيوية.

وكتب الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “الأهلي قدم احتجاجًا على أهلية مشاركة لاعبي العالمي بعد الخسارة في دور الثمانية بثنائية نظيفة، وبالطبع الاتحاد الآسيوي رفضه، مشكلة أنديتنا في الإدارة القانونية، وللمرة الألف نكسب في موضوع المواليد”.

الاتحاد الآسيوي يرفض شكوى الأهلي:

وكان الاتحاد الآسيوي رفض شكوى الأهلي، مؤكدًا على صحة مشاركة لاعبي المواليد في العالمي وفقًا للمادة 59.

وستكون مباراة اليوم ضد بيرسبوليس الإيراني خطوة مهمة للعالمي إذا نجح في اجتيازها من أجل الوصول للعالمية، حيث سيتبقى فقط لـ أصفر العاصمة 90 دقيقة على تحقيق الحلم وهو الفوز بـ دوري أبطال آسيا ثم الصعود لتمثيل القارة الآسيوية في مونديال الأندية.

نجم النصر أفضل لاعب في الأسبوع:

وقبل مباراة بيرسبوليس، تُوج سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ النصر، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد تألقه الملفت في مباراة الأهلي في دور الثمانية بالبطولة الآسيوية.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” أن الغنام تُوج بجائزة لاعب الأسبوع، وساهم بصورة كبيرة في تأهل العالمي لدور نصف النهائي، وقد يساهم اليوم في صعود العالمي إلى الدور النهائي.

شارك الخبر