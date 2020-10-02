خالد الغنام: نستهدف الفوز والتأهل إلى النهائي

المواطن - مروة نبيل

أكد خالد الغنام صعوبة مباراة فريقه النصر أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني، مشددًا في الوقت ذاته على رغبة اللاعبين في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

خالد الغنام يُعلق على مباراة نصف النهائي

وتحدث خالد الغنام عن مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، قائلًا: “المدرب يمنحنا أريحية اللعب بدون أي ضغوط، وغدًا بإذن الله سنقدم مستوىً مميزاً نتوجه بالفوز والتأهل إلى النهائي”.

وتابع الغنام تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة الآسيوية الذي عُقد، اليوم الجمعة، قائلًا: “مباراتنا أمام السد القطري لن تُنسى بالنسبة لي لأنها هي التي أظهرتني في هذه البطولة”.

مباراة النصر ضد بيرسبوليس

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره بيرسبوليس الإيراني، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، فيما صعد بيرسبوليس الإيراني إلى المرحلة ذاتها في البطولة الآسيوية بعد تجاوزه عقبة باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2/0.

شارك الخبر