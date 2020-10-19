خطة السد للتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن جماهير النصر ستكون على موعد مع مفاجأة صادمة حول مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع العالمي.

وكان النصر تعرض للخسارة أمس الأحد بالجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضد نادي الفتح بثنائية مقابل هدف، مما أدى إلى غضب الجماهير من أداء الفريق وغضبوا من الإدارة بسبب تمديد الإجازة للمهاجم المغربي.

عرض السد لضم نجم النصر

واستغل نادي السد القطري، الخلاف الموجود حاليًا بين اللاعب المغربي ونادي النصر، حيث تقدم بعرض مالي مغرٍ وصلت قيمته إلى 50 مليون ريال وذلك لإقناع مهاجم النصر بالانضمام إلى السد في يناير 2021 وفقًا لـ الزميلة “مكة”.

وأظهر الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري رغبته بالتعاقد مع حمدالله، مثنيًا على قدراته الهجومية المميزة.

وكانت صحيفة “الرياضية” قالت إن النصر منح إجازة إلى اللاعب المغربي حتى يوم 17 أكتوبر الجاري، مما جعل الجماهير النصراوية تنتقد قرار الإدارة بمنح إجازة للاعب مهم والفريق يحتاجه مع انطلاق مباريات دوري المحترفين.

وأضافت الصحيفة أن صفوان السويكت رئيس النصر هو من قرر مد إجازة المهاجم المغربي حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.

علاقة متوترة بين حمدالله والنصر

وتعد العلاقة بين المهاجم المغربي وإدارة النصر متوترة، بسبب التقارير التي تحدثت عن نية اللاعب المغربي فسخ عقده والرحيل عن النصر.

وفي السياق ذاته، يُفكر مجلس إدارة نادي النصر في تأمين نفسه والتعاقد مع صفقة قوية بديلة للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وذلك في حال قرر الأخير الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة.

وكان شقيق النجم المغربي أثار الجدل في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن نشر رسالة عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” ملحمًا من خلالها لرحيل أخيه عن النصر في الأسبوع الحالي.

وقررت إدارة النصر تأمين نفسها وموقفها أمام جماهير العالمي، بالتعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الاتحاد ليكون بديلًا لـ حمدالله حيث ستكون صفقة قوية تهز الوسط الرياضي السعودي، كما ستكون استغلالًا لبيان المصالحة الذي صدر بين الناديين الخميس الماضي بإنهاء القضية العالقة بينهما.

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