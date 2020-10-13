دارة الملك عبدالعزيز تطلق حساب متحدثها الرسمي على تويتر

المواطن- محمد الغبيشي - الرياض

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز حساب متحدثها الرسمي سلطان بن حمد العويرضي على منصة تويتر عبر المعرف “@Darah_sp”.

وقالت الدارة إن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بالنواحي الإعلامية في ظل ما تقدمه من تنوع في خدمتها لتاريخ المملكة، وما تنجزه من مشروعات علمية، وسيجيب الحساب الجديد عن الاستفسارات المتعلقة بأنشطة الدارة، وعبر البريد الإلكتروني الرسمي للمتحدث: [email protected]

الجدير بالذكر فإن دارة الملك عبدالعزيز هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض، أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392هـ الموافق 1972م، وقد تم إنشاؤها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية.

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