دعوات المحبين تحيط الشيخ عائض القرني

المواطن _ الرياض

أحاطت دعوات المُحبين بالداعية الشيخ الدكتور، عائض القرني، إثر وعكة صحية ألمت به وتبارى المواطنون في الدعاء لله بالشفاء والعمر الطويل.

وتداول المغردون عددًا من مقاطع الفيديو التي تضمنت أدعية الشيخ القرني مرددين خلفه ورافعين أكف الضراعة إلى الله بأن يلبسه لباس الصحة والعافية.

محبو الشيخ عائض القرني

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات المُحبين بالشفاء العاجل والسلامة للشيخ عائض القرني، والذي نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بحسب تأكيدات عدد من المقربين منه.

البداية كانت مع جابر القرني، والذي كتب على تويتر قائلًا ” أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب له الشفاء ويلبسه ثياب الصحة والعافية، ولكل من يسأل عن حالته فقد تواصلت للتو مع ابنه عبدالله، وضعه مستقر وقد تم نقله صباح اليوم من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ،الزيارة ممنوعة ولاتنسوه من صادق دعواتكم.

بينما دعت أيضًا نورة آل الشيخ قائلة ” اللهم اشفه وأنزل عليه العافية، اللهم احفظ صحته وقوته وخفف عنه كل ألم يشعر به وأبعد عنه كل ضرر يارب العالمين”.

وقالت منى :” اللهم إني أسألك بأني أشهدأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تخفف عن عايض القرني كل ألم وتبعد عنه كل ضرر وتتقبل دعواتنا له فأنت جوادكريم جئناك في هذه الساعة فأجب دعاءنا وحقق رجاءنا ياأرحم الراحمين.”

فيما كتب نواف التمياط “أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي الشيخ وأن يلبسه لباس الصحة والعافية وكل مريض، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

وغرّد أيضًا الإعلامي يوسف القضيب، داعيًا للشيخ عائض القرني قائلًا “أسأل الله العلي القدير أن يشافيه ويرفع عنه مرضه، اللهم شفاء عاجلًا غير آجل لعبدك عائض القرني، لايغادر سقما وجميع مرضى المسلمين”. وقالت أيضًا الإعلامية هناء الركابي،” الله يشفيه ويعافيه يارب ويقومه بالسلامة آمين يارب العالمين”.

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